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WP рассказала о вывозе разведкой Украины секретных документов из Киева

Washington Post: разведка Украины вывезла секретные документы из Киева
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Разведка Украины вывезла из Киева секретные документы. Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на источники в субботу, 29 января.

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«Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — рассказал газете анонимный источник.

Авторы материала связали это с подготовкой Украины к эскалации ситуации вокруг страны. Впрочем, в WP также напомнили, что украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время публично заявляет, что не видит прежней эскалации на границе с РФ, и это якобы тревожит американских чиновников.

29 января в МИД РФ заявили, что материалы в западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся абсурднее, ажиотаж достиг крайней степени маразма.

В тот же день глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти. Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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