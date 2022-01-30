Спасатели ищут спасших москвичку из горящей квартиры мужчин

На юге Москвы на Дорожной улице в субботу, 29 января, загорелась квартира в многоэтажном доме.

Пострадали три человека. По имеющимся данным, двое из них находятся в реанимации с ожогами.

Всего пожарные спасли из дома 12 человек., при этом одну женщину пришлось вытаскивать из огня через окно, это сделали двое мужчин.

Сейчас жители и спасатели разыскивают их, чтобы поблагодарить героев за смелый поступок. По словам соседей, одного из них зовут Константин, и он работает в трамвайном депо.

По информации источника «Известий», причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Ранее в этот день в Пятигорске на предприятии «Холод» загорелся компрессорный цех. Пожар охватил территорию в 600 кв. м. Власти эвакуировали людей, проживающих рядом с хладокомбинатом. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет.