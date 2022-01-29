Прямой эфир
Мир
Военные лидеры США и Украины обсудили ситуацию в Восточной Европе
Общество
Сеть центров по работе с подростками «группы риска» создадут в РФ
Мир
Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок
Наука
В Британии у перенесших COVID-19 обнаружили тяжелую патологию легких
Спорт
Теннисистка Дмитриева уверена в легком для Медведева матче с Надалем
Мир
Медсестер в США задержали за подделку сертификатов о вакцинации
Мир
Посольство РФ сообщило о релокации учений ВМФ в Ирландском море
Мир
В Германии назвали неразумной идею останавливать «Северный поток – 2»
Мир
Жертвами ДТП с микроавтобусом в Мексике стали 13 человек
Мир
Снегопад в Эстонии затруднил авиационное и дорожное движение

Сеть центров по работе с подростками «группы риска» создадут в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеть центров по работе с подростками «группы риска» создадут в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в субботу, 29 января.

Детям на игрушки: Минпромторг хочет помочь малоимущим семьям товарами
Кто именно сможет рассчитывать на такую поддержку

Одной из стратегических инициатив Львовой-Беловой станет программа «Подростки России», в рамках которой должны развить сообщество специалистов, создать Федеральный методический центр по подростковой работе и сеть подростковых центров.

«Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — сообщение пресс-службы детского омбудсмена передали в «РИА Новости».

18 января Львова-Белова заявила, что требуется контроль за педофилами после их освобождения. Ранее в этот день Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022