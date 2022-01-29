Сеть центров по работе с подростками «группы риска» создадут в РФ

Сеть центров по работе с подростками «группы риска» создадут в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в субботу, 29 января.

Одной из стратегических инициатив Львовой-Беловой станет программа «Подростки России», в рамках которой должны развить сообщество специалистов, создать Федеральный методический центр по подростковой работе и сеть подростковых центров.

«Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — сообщение пресс-службы детского омбудсмена передали в «РИА Новости».

18 января Львова-Белова заявила, что требуется контроль за педофилами после их освобождения. Ранее в этот день Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.