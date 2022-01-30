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По факту возможного поджога домов в Ульяновске возбуждено дело

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Пять человек пострадали и 20 были эвакуированы при пожаре в многоквартирных домах Ульяновска. Прокуратура региона начала проверку в рамках уголовного дела об умышленном поджоге в субботу, 29 января.

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«Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска проводит проверку в связи с произошедшими сегодня, 29 января, возгораниями в подъездах домов №№ 67, 71 и 77 по улице Автозаводская. В результате пожара, вызванного, по предварительной информации, поджогом, в данных двухэтажных жилых зданиях 1944 года постройки значительно повреждено общедомовое имущество. Несколько человек обратились за помощью к работникам скорой медицинской помощи вследствие отравления продуктами горения», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе доследственной проверки планируется оценить качество исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности. Также прокуратура намерена выяснить, все ли права граждан будут соблюдены при расселении.

Проверки и расследование уголовного дела, которое возбудили в региональном ГУ СК РФ по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога), находятся на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

Сообщение о возгорании многоквартирных домов на ул. Автозаводской в Засвияжском районе Ульяновска поступило в управление МЧС в 2:40 ночи.

«Из здания эвакуировано и спасено 20 человек, в том числе трое детей. В 03:38 ликвидировали пожар в первом дом, 04:12 — во втором», — рассказали в ведомстве.

По словам главы администрации Засвияжского района Наиля Юмакулова, жертв нет, пострадали пять человек, двое госпитализированы. Две семьи размещены в гостинице «Волга». Пострадавшим будет оказана материальная помощь, приводит его слова портал 73online.

Ранее в Ульяновской области организовали проверку по факту пожара 16 января, в результате которого погибли два человека. После тушения в частном доме были обнаружены тела братьев 1989 и 1986 годов рождения. Площадь пожара составила 54 кв. м.

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