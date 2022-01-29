Медсестер в США задержали за подделку сертификатов о вакцинации

Двух медсестер на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, США, обвинили в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом стало известно в субботу, 29 января.

Сообщается, что владелица педиатрического медицинского учреждения Wild Child в Амитивилле Джули ДеВуоно и ее сотрудница Марисса Урраро успели заработать по этой схеме $1,5 млн.

По словам окружного прокурора округа Саффолк Рэймонда Тирни, мошенницы продавали поддельные сертификаты о вакцинации за $220 для взрослых и за $85 для детей, затем они вносили ложную информацию в государственную базу.

«Я надеюсь, что это послужит предупреждением для тех, кто играет с системой, что их поймают и что мы будем обеспечивать соблюдение закона в полной мере», — передал слова прокурора портал WRIC.

3 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали в Москве злоумышленников, изготавливавших поддельные справки о наличии медотвода от вакцинации против коронавируса, а также фальшивые ПЦР-тесты. Подозреваемые предлагали приобрести фальшивые документы в мессенджере.