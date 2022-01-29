Новоселов осудил тренера Макса Топора за драку с боксером

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов не исключил, что драка его оппонента Максима «Топора» Щербакова с тренером Альбертом Кармазяном может серьезно сказаться на здоровье спортсмена.

«Это очень ущербно для здоровья. Возможно, даже последствия какие-то будут. Это критично. Я так понимаю, ему и так плохо было. Судя по кадрам, он стоял и так в состоянии грогги, а тут еще и тренер налетел. Мало того, что это психологическое воздействие, он еще и психологически начал воздействовать», — цитирует РЕН ТВ Новоселова.

Новоселов отметил, что тренер, проявив агрессию, пытался тем самым возложить вину за поражение на Щербакова.

«Это ошибка тренера. Он должен был объяснить ему ошибки, но не бить. Тем более это при всех произошло. Я считаю, что это огромный минус тренера, если он вообще тренер. Скорее всего, это была недоработка при подготовке, а он пытался свалить вину на самого Макса» — сказал боец.

Новоселов добавил, что с такими тренерами надо расставаться в пользу более надежной команды.

Конфликт, о котором идет речь, разгорелся после турнира «Вечер бокса», который прошел 28 января. Щербаков проиграл бой Максиму Новоселову.

Щербаков убежден, что именно Кармазян спровоцировал конфликт. В свою очередь тренер считает, что агрессивно повел себя его подопечный.

После инцидента Щербаков рассказал, что Кармазян сломал ему нос, нанеся несколько ударов.