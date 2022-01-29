В Европе заявили о неэффективности дипломатии ЕС в ситуации с Украиной

Лидеры европейских крайне правых партий заявили в субботу, 29 января, на встрече в Мадриде о «неэффективности дипломатии ЕС» в ситуации вокруг Украины. Это следует из заседания политических сил, трансляция которого велась на YouTube-канале испанской партии VOX.

Политики отметили, что страны Евросоюза должны действовать солидарно в ситуации кризиса вокруг Украины.

«Солидарность, определенность и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами», — заявил депутат от партии VOX Хорхе Буксаде.

Кроме того, лидеры крайне правых заявили о «неэффективности дипломатии ЕС» в ситуации напряженности в Европе.

«Мы заявили об озабоченности ситуацией. Но мы, партии, за исключением Польши и Венгрии, находимся в оппозиции к нашим правительствам, и мы не имеем возможности принимать решение о военном ответе — со стороны Эстонии или Испании», — отметил Буксаде.

26 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса (НАТО) из-за гипотетического вторжения России на Украину.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».