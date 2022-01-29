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Более 20 центров «Точка роста» откроют в Коми в 2022 году

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Благодаря национальному проекту «Образование» в Коми за 2019–2021 годы было открыто 85 центров «Точка роста» в школах, расположенных в районах республики. Об этом информирует пресс-служба минобрнауки региона.

В этом году будет создано еще 22 «Точки роста» в Печоре, Усинске, Сосногорске, Вуктыле и в следующих районах: Ижемском, Усть-Куломском, Сысольском, Усть-Цилемском, Княжпогостском, Корткеросском. В Сыктывкаре создание таких центров будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета. Как передает ИА «Комиинформ», всего к 2024 году на территории Коми будут работать 146 образовательных организаций — практически во всех районных школах.

В Сыктывкаре намерены возвести новый учебный корпус школы № 3, предназначенный для 7–11-х классов. В здании разместят кабинеты, актовый зал, пищеблок, спортивный комплекс с залом для командных игр, а также медицинский блок. Проектно-изыскательную и рабочую смету подрядчик должен подготовить до 30 апреля 2022 года.

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