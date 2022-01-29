Проект «Школьная инициатива» реализуют в Тверской области

В Вышневолоцком городском округе Тверской области завершается школьный этап муниципального проекта «Школьная инициатива», направленного на выявление и поддержку инициатив обучающихся 8–11-х классов общеобразовательных организаций по развитию школьной инфраструктуры. Школы-победительницы будут представлять округ на региональном этапе.

В прошлом году Вышневолоцкий округ был первым, где стартовала «Школьная инициатива». В этом году к проекту присоединились свыше 20 муниципальных образований, пишут «Тверские ведомости».

Ранее в Тверской области в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали детские школы искусств, закупили новые музыкальные инструменты для учреждений Вышнего Волочка, Осташкова, Бежецка и Торопца. Школы получили звуковое и световое оборудование.