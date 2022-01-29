В ФРГ назвали возможное отключение России от SWIFT страшной ошибкой

Отключение России от платежной системы SWIFT негативно скажется на Евросоюзе (ЕС). Об этом в субботу, 29 января, заявил председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Die Welt.

По его словам, отключение Москвы от SWIFT грозит возможным переходом большего количества стран на китайский аналог системы.

Еще одной ошибкой ЕС является попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.

«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — заключил Мерц.

14 января депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель заявила, что отключение России от SWIFT повлечет серьезные последствия, особенно это отразится на ценах на энергоносители в Германии.

Как подчеркнул глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес 12 января, отключение РФ от SWIFT создаст серьезные проблемы на финансовом рынке Запада. По его словам, при таком сценарии особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией.

30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому.

В западных СМИ не раз появлялись новости о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы, в том числе обсуждается вопрос и об отключении России от SWIFT. Москва неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.