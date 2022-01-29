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Мать главврача клиники в Петербурге высказалась о гибели пациентов в медцентре

Мать главврача клиники в Петербурге: он не признает вину в гибели пациентов
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Мать арестованного главврача петербургской клиники Евгения Попова сообщила, что ее сын не считает себя виновным в гибели трех пациентов.

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«Он не признает вину, не считает себя виноватым, а что там случилось, пусть разбираются следователи. Как можно обвинять кого-то, сначала надо доказать. Там столько отделений, столько веществ, конкретно по каждому не предугадаешь, что будет. Это может случиться где угодно. Никто не ожидал, он сам находится в шоке. Может, поставки такие, может, там люди что-то не то сделали», — цитирует телеканал «78» женщину.

В настоящее время специалисты проводят экспертизу.

О гибели людей после обследования желудка в петербургской клинике стало известно 26 января. Тогда умерли два пациента 60 и 42 лет. Третий пациент скончался 27 января. Еще трое оказались в реанимации.

28 января главный врач клиники Попов был задержан. В тот же день Октябрьский районный суд арестовал его на два месяца. По версии следствия, Попов утвердил заявку на покупку препарата, который не входит в госреестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, так как представляет опасность для жизни и здоровья человека. Препарат закупили и использовали при оказании медицинских услуг.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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