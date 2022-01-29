Врач рассказала о пользе оливок

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова советует употреблять оливки в пищу жителям больших городов и населенных пунктов с плохой экологией. Это обусловлено тем, что оливки содержат пектины, которые выводят не только токсины, но даже соли тяжелых металлов из организма.

По словам специалиста, в оливках есть практически все необходимые витамины и микроэлементы, например витамины А, В1, В2, В3, натрий, кальций, магний, железо, фосфор, медь, цинк, селен.

Благодаря витаминам группы В оливки улучшают обменные процессы, а также состояние кожи и волос. Также, отмечает врач, этот продукт хорошо влияет на работу мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, нормализуют работу печени. А содержащиеся в них минералы предохраняют сердце и сосуды от перегрузок, повышают гемоглобин, подчеркнула врач в беседе с порталом «Doctor Питер» 29 января.

Оливки способны снизить и риск развития онкологии. За счет витаминов С и Е, являющихся антиоксидантами, оливки положительно воздействуют на суставную ткань.

Врач отметила, что если съедать 20 оливок в месяц, то это будет хорошая профилактика отложения зубного камня, а также камней в почках и желчном пузыре.

При этом употребление данного продукта не отменяет необходимости консультации специалиста.

26 января врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург навал продукты, помогающие справиться со стрессом.

Он пояснил, что хорошее настроение у человека связано с образованием серотонина, а он в свою очередь образуется из триптофана. Гинзбург отметил, что триптофана много в белковой пище. И таким продуктом, богатым белком, являются яйца. Белок также содержится в мясе, особенно полезна индейка, так как она богата и белком, и витамином B6. Также врач порекомендовал употреблять в пищу бобовые, орехи и цельнозерновой хлеб, так как в этих продуктах много магния. Если этого элемента достаточно в организме, то человек меньше реагирует на раздражающие факторы, добавил диетолог.