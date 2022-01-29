Токаев заявил об отсутствии торга с Назарбаевым о разделении полномочий

Никакого торга с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым по вопросу о статусе председателя Совбеза в период беспорядков не было. Об этом в субботу, 29 января, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

«Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, и, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что я с этого момента являюсь председателем Совета безопасности», — заявил Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Он уточнил, что данный вопрос был решен буквально на ходу.

18 января экс-глава страны Нурсултан Назарбаев заявил о скорой передаче полномочий руководителя партии «Нур Отан» Токаеву.

Партия «Нур Отан» была основана по инициативе Назарбаева в 1999 году, с тех пор он возглавлял ее.

27 января верхняя палата парламента Казахстана приняла поправки в законодательство страны, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касыму-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января — в период массовых беспорядков в стране.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане.