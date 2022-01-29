Прямой эфир
Мир
Токаев заявил об отсутствии торга с Назарбаевым о разделении полномочий
Общество
Смерч разнес набережную и гостиницу в Краснодарском крае
Мир
В Италии увидели признаки сезонного заболевания у COVID-19
Происшествия
Двое вооруженных людей ограбили банк в Екатеринбурге
Общество
Москвичам пообещали мартовскую погоду в начале февраля
Спорт
Боец Макс Топор подрался с экс-тренером после поединка с Максимом Шатуном
Мир
Китайский посол предупредил о риске вооруженного конфликта между США и КНР
Происшествия
В Пятигорске эвакуировали людей из домов возле горящего хладокомбината
Мир
Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
Мир
Токаев не увидел необходимости в международном расследовании беспорядков
Сюжет:

Токаев заявил об отсутствии торга с Назарбаевым о разделении полномочий

Токаев: никакого торга с Назарбаевым о разделении полномочий во время протестов не было
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никакого торга с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым по вопросу о статусе председателя Совбеза в период беспорядков не было. Об этом в субботу, 29 января, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Гражданские и война: в Казахстане назвали число жертв беспорядков
Стоит ли ждать новой волны протестов в республике

«Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, и, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что я с этого момента являюсь председателем Совета безопасности», — заявил Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Он уточнил, что данный вопрос был решен буквально на ходу.

18 января экс-глава страны Нурсултан Назарбаев заявил о скорой передаче полномочий руководителя партии «Нур Отан» Токаеву.

Партия «Нур Отан» была основана по инициативе Назарбаева в 1999 году, с тех пор он возглавлял ее.

27 января верхняя палата парламента Казахстана приняла поправки в законодательство страны, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касыму-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января — в период массовых беспорядков в стране.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022