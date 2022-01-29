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Токаев заявил об отсутствии условий со стороны Москвы по помощи ОДКБ

Токаев: никаких условий со стороны Кремля по помощи ОДКБ не было
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Правительство России не выдвигало никаких предварительных условий перед отправкой сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан для помощи в урегулировании январских беспорядков. Об этом в субботу, 29 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с (президентом РФ. — Ред.) Владимиром Владимировичем Путиным <...>, не было», — сказал Токаев в интервью на телеканале «Хабар 24».

По его словам, контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 19 силовиков.

Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане.

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