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Гагаринский путепровод отремонтируют в Орске

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На ремонт Гагаринского путепровода в Орске Оренбургской области планируют потратить 110 млн рублей. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Средства на реконструкцию будут выделены из бюджета региона, сообщили в мэрии Орска.

«Нам необходимо укрепить несущие конструкции путепровода, полностью обновить дорожное полотно и отремонтировать перильные ограждения», — прокомментировал заместитель главы города по муниципальному хозяйству Артем Учкин.

В этом году на ремонт путепровода региональный бюджет планирует направить 60 млн рублей, еще 50 млн — в 2023-м, передает РИА «Оренбуржье». После завершения экспертизы начнется конкурс по выбору подрядчика.

В Оренбурге по заявкам горожан обновили более 16 км магистралей в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проведены работы на улицах Автодромной, Ростошинской, Озеленителей, Степана Разина, М. Расковой, Одесской, Братьев Башиловых, Ваана Теряна, Народной. Так, на участках улиц Автодромной, Ростошинской и Озеленителей полностью заменено дорожное покрытие. На улице Автодромной восстановили основание, а также произвели устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона на участке около 4,5 км. Особое внимание обратили на состояние дорог, ведущих к школам и детским садам.

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