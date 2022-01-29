Липецкая область получит более 48 млн рублей на поликлиники

Поддержать поликлиники, работающие по ОМС, распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ подписан 28 октября, сообщает сайт правительства.

Всего российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей. В Липецкую область придет 48,3 млн рублей. Такое решение было принято из-за новой волны коронавируса, информирует Lipetskmedia.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Михаил Мишустин.

В декабре 2021 года нового подрядчика для строительства хирургического корпуса онкологического диспансера выбрали в Липецке. Победителем торгов признано ООО «Стройотдел». Стороны соглашения подписали контракт стоимостью около 551 млн рублей. Подрядчик должен выполнить весь фронт работ к 7 декабря 2022 года. Задач очень много. В частности, подрядчик должен провести общестроительные работы подземной, надземной части и перехода, довести до ума архитектурный облик здания, заняться инженерными системами и сетями. Общая стоимость объекта достигает 1,43 млрд рублей.