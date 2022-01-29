Токаев заявил о неприменении полицией оружия против мирных протестующих

Полиция не применяла оружие в отношении мирных протестующих в ходе январских событий в Казахстане. Об этом в субботу, 29 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Они (демонстранты. — Ред.) знали, что у полицейских есть четкая инструкция не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов», — заявил Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Он также сообщил, что массовые беспорядки, которые прошли в Казахстане, были спланированы профессионалами. Многие боевики покинули Алма-Ату после протестов, в том числе ушли в соседние государства, отметил Токаев.

Кроме того, в интервью Токаев рассказал, что террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе беспорядков, чтобы обеспечить прибытие в страну других боевиков. Это были подготовленные боевики, командиры, которые прилетели под видом гастарбайтеров, отметил президент.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 19 силовиков.

Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Спустя девять дней минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.