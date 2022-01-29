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Смерч разнес набережную и гостиницу в Краснодарском крае

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Смерч разрушил набережную и гостиницу в селе Большой Утиш города-курорта Анапа в Краснодарском крае. Очевидцы погодной стихии опубликовали в Сети видео.

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На кадрах видно, как вихрь снес металлическую крышу с одной из гостиниц и сорвал конструкции на набережной.

На официальном сайте города 29 января сообщается, что в Анапе подняты силы и средства на защиту территорий от подтоплений в связи с осадками, интенсивным таянием снега и увеличением объема грунтовых вод. В администрации успокоили местных жителей и заявили, что ситуация находится под контролем: «Все водотоки в руслах, а вода в водоемах не достигает неблагоприятных отметок». Отмечается, что угрозы затопления населенных пунктов нет.

В сентябре прошлого года в акватории Черного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа «Бургас». В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Было повреждено около 30 шезлонгов.

В августе ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о правилах поведения во время смерча. По словам специалиста, если во время смерча человек находится в населенном пункте, то следует зайти в здание и встать как можно дальше от окон, а лучше — спрятаться в подвале.

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