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Токаев объяснил захват аэропорта Алма-Аты террористами во время беспорядков

Токаев: Террористы захватили аэропорт Алма-Аты, чтобы обеспечить проход других боевиков
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Террористы захватили аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков, чтобы обеспечить прибытие в страну других боевиков. Об этом в субботу, 29 января, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и [они] приступили к руководству операцией», — заявил Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

26 января режим антитеррористической операции отменили в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях. Отмечается, что с целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка и далее будет разрешаться осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 19 силовиков.

Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января.

19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

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