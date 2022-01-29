Двое вооруженных людей ограбили банк в Екатеринбурге

Днем 29 января в Екатеринбурге двое вооруженных людей ограбили отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает портал E1.RU.

«Сегодня в 15:15 в отделении по адресу: проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Во время инцидента клиентов в отделении не было. Сотрудники действовали четко по инструкциям, никто не пострадал», — цитирует портал представителя банка.

Представитель УБРиР отметил, что сумма похищенных средств уточняется, а сбережения клиентов банка не пострадали.

По словам очевидцев, грабители угрожали сотруднику банка пистолетом, ограбили его и скрылись с места происшествия. По данным портала, помимо сотрудников правоохранительных органов на месте работает кинологическая служба.

В Екатеринбурге это уже не первый случай ограбления банка. В ноябре прошлого года подобный инцидент произошел на этой же улице. По предварительным данным, злоумышленники похитили несколько миллионов рублей. Как пояснили в ГУ МВД региона, сотрудники банка утром не смогли попасть в здание. На место были вызваны мастера, которые вскрыли двери. Внутри служебных помещений был обнаружен беспорядок. В МВД отметили, что к преступлению злоумышленники готовились тщательно, так как было испорчено специальное оборудование.