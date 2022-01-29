Петербургский театр имени Акимова начал трансляции спектаклей для детей

В субботу, 29 января, Санкт-Петербургский театр комедии им. Н.П. Акимова открыл доступ к трансляции детского музыкального спектакля «Крем, джем & буги-вуги». Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

На сайте театра 30 января можно будет посмотреть трансляцию спектакля «Аленький цветочек». Дальше по планам: 5 февраля в 12:00 — «Золушка», 6 февраля в 12:00 — «История Цветочного Острова», передает телеканал «78».

«Так команда театра в эти и следующие выходные будет поддерживать ребят, которые из-за ограничений не могут посетить театр вживую», — отметил Пиотровский.

Вице-губернатор добавил, что по будням в 21:00 будут транслироваться видеочитки сказок Андерсена и Шварца.

Новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции действуют с конца недели в Санкт-Петербурге. Они касаются запрета на посещение театров, музеев и цирков для детей и подростков до 18 лет. Ограничения продлятся с 28 января по 13 февраля. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили об увеличении случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января были госпитализированы 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей.