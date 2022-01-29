Прямой эфир
Интернет
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Мир
На Украине сравнили с освобождением гипотетическое «вторжение» России
Общество
Путин поручил проработать регистрацию лиц без определенного места жительства
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Общество
Путин поручил расширить возможности россиян в ЛНР и ДНР по соцвыплатам
Мир
На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19
Спорт
Австралийка Барти выиграла теннисный турнир Australia Open
Общество
Путин поручил разработать методички для упрощения выдачи кредитов НКО
Мир
Британцы опровергли заявления о планах России по «вторжению» на Украину

Петербургский театр имени Акимова начал трансляции спектаклей для детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу, 29 января, Санкт-Петербургский театр комедии им. Н.П. Акимова открыл доступ к трансляции детского музыкального спектакля «Крем, джем & буги-вуги». Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Масочный режим продлили в метро Петербурга до апреля

На сайте театра 30 января можно будет посмотреть трансляцию спектакля «Аленький цветочек». Дальше по планам: 5 февраля в 12:00 — «Золушка», 6 февраля в 12:00 — «История Цветочного Острова», передает телеканал «78».

«Так команда театра в эти и следующие выходные будет поддерживать ребят, которые из-за ограничений не могут посетить театр вживую», — отметил Пиотровский.

Вице-губернатор добавил, что по будням в 21:00 будут транслироваться видеочитки сказок Андерсена и Шварца.

Новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции действуют с конца недели в Санкт-Петербурге. Они касаются запрета на посещение театров, музеев и цирков для детей и подростков до 18 лет. Ограничения продлятся с 28 января по 13 февраля. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили об увеличении случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января были госпитализированы 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022