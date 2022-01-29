Введение QR-кодов отложили на месяц в Тюменской области

Ввод системы QR-кодов в Тюменской области перенесен с 1 февраля на 1 марта. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона.

«Перенести на 1 марта 2022 года введение системы QR-кодов в регионе. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности», — рассказали ИА «Ура.ру» в инфоцентре.

Ранее блогеры в Тюмени устроили вечеринку в период жестких ограничений. Ее посетили более тысячи человек. Корпоратив состоялся 10 декабря в баре на улице Герцена. В размещенных в соцсетях роликах с мероприятия видно, что присутствующие пренебрегали средствами индивидуальной защиты, а также социальной дистанцией.