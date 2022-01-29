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В РПЦ выступили против магазинов для взрослых

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Русская православная церковь (РПЦ) считает необходимым запретить магазины для взрослых, назвав их «узаконенным развратом». Об этом в субботу, 29 января, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — сказал глава ОВЦС в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит Иларион отметил, что церковь может лишь дать совет по этому поводу властям и предостеречь верующих. Запретить интим-магазины с возрастным цензом 18+ они самостоятельно не вправе.

«Вот мы можем сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно, но заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем», — заключил митрополит Иларион.

В декабре прошлого года в РПЦ заявили о необходимости запретить охоту в качестве развлечения, так как это занятие является «пережитком прошлого». Митрополит Иларион отметил, что охота допустима только в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных. Однако «для этого существуют специалисты — егеря».

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