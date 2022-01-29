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Москвичам пообещали мартовскую погоду в начале февраля

Синоптик Вильфанд: мартовская погода ожидается в Москве в начале февраля
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В последние дни января и в начале февраля жителей и гостей Москвы ждет мартовская погода. Средняя температура воздуха составит около –3 градусов, сообщил 29 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус 10 градусов, а будет днем 0…–2, по области до +1 градуса. Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к –3 градусам. Такая температура является средней для 10–11 марта», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

При этом синоптик отметил, что климатически 31 января и 1 февраля являются самими холодными днями. Однако в этом году в столичном регионе столбики термометров поднимутся на восемь градусов выше нормы.

В этот же день Вильфанд предупредил, что атмосферное давление в последние дни месяца в Москве опустится до рекордно низких отметок. При этом в выходные ожидается теплая погода с легким снегопадом.

Днем ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал продолжительные снегопады в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя». По его словам, сейчас циклоны проходят через центры европейской части страны, двигаются с запада на восток.

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