Организатора азартных игр осудили в Орске

Суд лишил свободы на три года и 10 месяцев организатора преступной группы, которая проводила азартные игры в Орске Оренбургской области. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, с января 2019 по февраль 2020 года в нежилом подвальном помещении преступная группа организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В итоге в отношении членов ОПГ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), пишет Урал56.Ру. Кроме непосредственного организатора наказаны охранник заведения и пять администраторов.

Ранее в Оренбурге сотрудники полиции при поддержке ОМОНа накрыли подпольное казино в Северном административном округе. Здесь проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерной техники и интернета. После осмотра помещения изъято 12 мониторов, 10 андроид-приставок, 11 компьютерных мышек, ноутбук, системный блок, клавиатура, три мобильных телефона, два роутера, два телевизора и DVD-плеер.