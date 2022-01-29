Китайский посол предупредил о риске вооруженного конфликта между США и КНР

Посол Китая в США Цинь Ган предупредил о риске вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном.

Как убежден дипломат, к такому исходу может привести поддержка со стороны США стремления Тайваня к независимости.

«Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт», — подчеркнул он в интервью американской радиостанции NPR.

По словам посла, Тайвань в настоящее время играет роль «самой большой пороховой бочки» в отношениях США и КНР. Он также указал на то, что Пекин привержен мирному воссоединению с островом, однако в случае необходимости готов применять силовые методы.

В конце декабря журнал Foreign Policy назвал маловероятным столкновение между Китаем и США из-за Тайваня в 2022 году. При этом журналисты отметили, что китайские и американские военные всё чаще сталкиваются вокруг острова и в Южно-Китайском море «со всеми вытекающими отсюда опасностями».

В том же месяце госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что последствия потенциального конфликта между США и Китаем будут катастрофическими. Помимо этого он отметил, что «агрессивные» действия КНР угрожают безопасности судоходства в Южно-Китайском море и могут нанести ущерб торговле.

Как указал глава Пентагона Ллойд Остин, США готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон будет противостоять любому силовому давлению на население острова.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.