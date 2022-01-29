Создание медицинского вуза обсудили в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым создание медицинского вуза. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

«Считаю, что открытие медицинского вуза должно обязательно войти в стратегию развития области до 2030 года», — отметил Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов и Валерий Фальков обсудили плачевное состояние материально-технической базы действующих вузов. Например, ЛГТУ необходим ремонт корпусов и общежития, передает GOROD48.

В 2021 году в Добровском районе Липецкой области завершилось строительство новой современной школы. Объект возвели в селе Большой Хомутец. Реализация проекта заняла полтора года. Со стороны центрального входа здание трехэтажное, для начальных классов и дошкольников обустроены отдельные входные группы. В общей сложности школа сможет принять 264 ученика. Помимо обычных кабинетов в ней обустроены музыкальные классы, кабинет робототехники, большая библиотека, интерактивный тир, изостудия, собственный стадион.