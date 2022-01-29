Возбуждено дело об организации нелегальных казино в Новгородской области

Жителей Новгородской области подозревают в организации незаконных игровых клубов, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что четверо сообщников организовали подпольные игровые зоны, обустроив их специальным игровым оборудованием, передает ИА Flashnord. Отмечается, что за всё время подозреваемые смогли незаконно заработать около 13 млн рублей.

В Тюмени за организацию и проведение азартных игр ожидает суда 37-летний житель Свердловской области. С октября по 4 ноября 2021 года подозреваемый арендовал частный дом на улице Калинина и организовал в нем подпольное казино с использованием игорного оборудования.