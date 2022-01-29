Вирусолог предупредил о риске депрессии из-за «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон», а также другие варианты инфекции могут вызывать депрессивное состояние, слабость, а также снижение когнитивных функций. Об этом в субботу, 29 января, рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм. У разных людей может по-разному проявляться. И этот штамм не исключение. Снижение когнитивных способностей», — отметил эксперт в беседе со «Звездой».

При этом врачи подчеркнул, что симптомы коронавируса сильно варьируются от случая к случаю.

Ранее в этот день врач-терапевт Марина Астафьева перечислила самые частые симптомы штамма «Омикрон». По ее словам, у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли. Эти симптомы могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время «прийти в себя».

Также в субботу замглавы по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила, что «Омикрон» может проявляться в виде сыпи и раздражения на коже. Для лечения кожных симптомов достаточно обычной терапии против COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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