Замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентина Иванова назначили на должность замглавы Минтранса РФ. Об этом в субботу, 29 января, говорится в соответствующем распоряжении кабмина.

Иванов в 2014–2016 годах возглавлял «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». В 2019 году был назначен главным инженером Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС).

В 2020 году Иванов пришел в правительство РФ на должность заместителя директора департамента регионального развития и инфраструктуры. Позже управленец перешел в департамент строительства российского правительства.

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