Источник раскрыл детали инцидента с МиГ-31 в Новгородской области

Источник «Известий» раскрыл подробности авиаинцидента с самолетом МиГ-31, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Новгородской области.

Так, в ходе разгона воздушное судно повело влево, после чего он начал скользить и сошел с полосы.

Также есть сведения, что в результате происшествия у самолета оторвало кабину. Первым из салона выбрался штурман, который помог выйти пилоту.

Инцидент произошел ранее 29 января из-за технической неисправности. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате происшествия никто не пострадал.

На место авиаинцидента прибыла комиссия Воздушно-космических сил России. После проведения технического обследования самолет в кратчайшие сроки вернут в строй, добавили в ведомстве.