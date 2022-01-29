Источник раскрыл детали инцидента с МиГ-31 в Новгородской области
Источник «Известий» раскрыл подробности авиаинцидента с самолетом МиГ-31, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Новгородской области.
Так, в ходе разгона воздушное судно повело влево, после чего он начал скользить и сошел с полосы.
Также есть сведения, что в результате происшествия у самолета оторвало кабину. Первым из салона выбрался штурман, который помог выйти пилоту.
Инцидент произошел ранее 29 января из-за технической неисправности. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате происшествия никто не пострадал.
На место авиаинцидента прибыла комиссия Воздушно-космических сил России. После проведения технического обследования самолет в кратчайшие сроки вернут в строй, добавили в ведомстве.