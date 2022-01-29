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Врач назвал нужные к покупке лекарства для лечения «Омикрона» на дому

Каган: против заложенности носа необходимо использовать сосудосуживающие спреи
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В случае повышения температуры до 38 градусов при заболевании «Омикрон»-штаммом коронавируса стоит принимать жаропонижающие средства, которые нужно иметь в домашней аптечке. Об этом в субботу, 29 января, сообщил заслуженный врач России Михаил Каган.

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«Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан», — приводит «Комсомольская правда» слова Кагана.

Против сильной заложенности носа врач порекомендовал использовать сосудосуживающие спреи, а также растворы для промывания.

«Для уменьшения отека слизистых нужно спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а для вымывания слизи и продуктов воспаления — изотонические растворы», — рассказал специалист Каган.

Медик, добавил, что в зимний период времени следует принимать витамин D.

«Важно понимать, что витамин D не оказывает быстрого действия. Его нужно принимать заранее, длительное время. Практически всем нам надо его пить <…> Если не принимать его, то могут снижаться иммунные реакции, ослабляется защита от любых заболеваний», — заключил Каган.

Ранее в этот день врач-терапевт Марина Астафьева перечислила самые частые симптомы штамма «Омикрон». По ее словам, у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли. Эти симптомы могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время «прийти в себя».

Накануне врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков назвал заложенность носа и обильный насморк первыми признаками «Омикрон»-штамма коронавируса. Он добавил, что пациенты также сообщают о боли в горле.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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