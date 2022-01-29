В Норильске двое детей погибли из-за пожара

Двое детей 3-х и 5-ти лет погибли в результате пожара в квартире дома по улице Бауманская микрорайона Талнах города Норильска Красноярского края. Их тела обнаружили спасатели в ходе ликвидации пожара. Еще один 15-летний подросток был найден на балконе квартиры — его доставили в больницу. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, на момент возгорания родители детей находились на работе.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В начале февраля прошлого года пожар в квартире на Игарской улице в Норильске унес жизни трех человек. Площадь возгорания составила 28 кв. м. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 14 человек. Еще пятерым жильцам, в том числе ребенку, уже помогли выбраться спасатели. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.