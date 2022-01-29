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Сбежавший из Польши солдат рассказал об обращении в Гаагский трибунал

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко заявил об обращении в Гаагский трибунал
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Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко записал видеообращение, в котором сообщил, что обратился в Гаагский трибунал.

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«Мой адвокат уже подал заявление. Оно было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», — заявил военнослужащий. Видеозапись 29 января была опубликована на YouTube-канале белорусской организацией «Системная правозащита».

Обращаясь к гражданам Польши, Чечко призвал их тщательно проверять информацию о ситуации на границе с Белоруссией. По его словам, польские СМИ зачастую публикуют лживые сведения.

12 января СК Белоруссии рассказал о показаниях Чечко. Польский солдат заявил, что ему известно об убийстве 240 беженцев военнослужащими на границе. Также мужчина признался, что ему тоже приходилось убивать людей. В Белоруссии на основании показаний Чечко возбуждено уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности.

27 декабря Чечко был объявлен в розыск в Польше. Ему предъявили обвинение в дезертирстве, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Польский военный попросил о политическом убежище в Белоруссии. МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября 2021 года. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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