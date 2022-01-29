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Политолог рассказал о выгоде США от войны в Европе

Политолог Кортунов: США останутся в выигрыше в случае войны в Европе
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Властям США выгодны спекуляции на тему якобы планируемого российского «вторжения» на Украину. При этом в случае реального конфликта в Европе Вашингтон также останется в выигрыше, заявил «Известиям» гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

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«Для США выгодно переключить внимание с вопроса о гарантиях безопасности России на надуманную проблему готовящейся «российской агрессии». Действительно, эта игра в Вашингтоне рассматривается как беспроигрышная, поскольку «агрессия», которую они предсказывают, не состоится. Будет очень легко приписать себе заслуги в ее предотвращении», — отметил специалист 29 января.

По его мнению, США удалось бы извлечь выгоду даже из сценария, предполагающего военную эскалацию на Украине. Такой исход поспособствует сплочению стран НАТО, а также закроет вопрос о российском газопроводе «Северный поток – 2». Кроме того, у США появится возможность навязать странам Европы видение по санкционному давлению на Россию.

При этом гипотетическая война в большей степени бы затронула Европу, а именно Германию, а не США, добавил политолог.

В этот же день глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти. Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ. Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается начинать войну с Украиной.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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