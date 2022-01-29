Терапевт назвал самолечение самой грубой ошибкой при «Омикроне»

Одной из самых основных ошибок при лечении COVID-19 является самостоятельное назначение медицинских препаратов — особенно антибиотиков и разжижающих кровь лекарств. Об этом в субботу, 29 января, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Терапевт призвал заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача может привести в дальнейшем к устойчивости организма к этим препаратам. А если принимать без назначения кроворазжижающие препараты, то может начаться кровотечение желудка или кишечника. И остановить его медикам будет сложно, так как группа этих препаратов, по словам врача, не имеет «противоядия».

«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем «Омикрон». Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — рассказал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

По словам терапевта, заболевшие коронавирусом часто «лечатся» с помощью алкоголя. Это тоже является ошибкой — такие напитки дают еще большую нагрузку на и так ослабевшую иммунную систему.

Хухрев также отметил, что не стоит принимать жаропонижающие без особой необходимости, так как температура является защитным механизмом организма.

«Если температура ниже 39, вы ее можете терпеть и чувствуете себя более-менее ничего, вам даже жаропонижающее не нужно. Конечно, после 39 ее уже надо сбивать», — объяснил специалист.

Терапевт советует при легком течении «Омикрона» обильно пить и отдыхать. Также можно принимать витамин C (в умеренных количествах) и чай с лимоном. Если же возникает дыхательная недостаточность, а высокая температура держится дольше пяти дней, то необходимо ложиться под наблюдение врачей.

Ранее в этот день врач-терапевт Марина Астафьева перечислила самые частые симптомы штамма «Омикрон». По ее словам, у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли. Эти симптомы могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время «прийти в себя».

Накануне врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков назвал заложенность носа и обильный насморк первыми признаками «Омикрон»-штамма коронавируса. Он добавил, что пациенты также сообщают о боли в горле.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. 22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.