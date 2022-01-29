Опубликованы кадры последних минут полета упавшего под Ульяновском вертолета

В распоряжении «Известий» в субботу, 29 января, появились кадры полета вертолета Ми-8, разбившегося под Ульяновском. На записи виден путь воздушного судна за несколько минут до падения.

О том, что под Ульяновском упал военный вертолет, стало известно 28 января. Крушение произошло около населенного пункта Дубки в Ульяновском районе. Вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища.

По некоторым данным, на борту Ми-8 находились три человека. Как сообщил источник «Известий», в результате падения вертолета один человек погиб, двое пострадали.

В Минобороны России заявили, что причиной жесткой посадки вертолета могла стать техническая неисправность.