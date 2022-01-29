Прямой эфир
Интернет
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Мир
На Украине сравнили с освобождением гипотетическое «вторжение» России
Общество
Путин поручил проработать регистрацию лиц без определенного места жительства
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Общество
Путин поручил расширить возможности россиян в ЛНР и ДНР по соцвыплатам
Мир
На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19
Спорт
Австралийка Барти выиграла теннисный турнир Australia Open
Общество
Путин поручил разработать методички для упрощения выдачи кредитов НКО
Мир
Британцы опровергли заявления о планах России по «вторжению» на Украину

В Госдуме рассказали о вступающих в силу в феврале законах

В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в феврале в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Государственной думе перечислили восемь новых законов, которые вступят в силу с 1 февраля 2022 года в России. Об этом в субботу, 29 января, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Знать нормы: какие законы ГД примет в весеннюю сессию
И на что депутаты обратят внимание в первую очередь

С февраля страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6%.

Кроме того, вступит в силу закон о защите прожиточного минимума. Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Также с 1 февраля граждан начнут штрафовать за несвоевременную установку или отсутствие систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений. Для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Помимо этого, изменится порядок управления и правила выплаты дохода по паям паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Они могут устанавливаться нормативным актом Банка России.

С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Так, граждане при покупке недвижимости смогут узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.

В следующем месяце повысят штрафы за производство и оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции.

В феврале маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. В 2022 году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми. Его размер на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей. На второго — 693,1 тыс. рублей, если родители не получали маткапитал на первенца. Размер доплаты при рождении второго ребенка составит 168,6 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022