В Госдуме рассказали о вступающих в силу в феврале законах

В Государственной думе перечислили восемь новых законов, которые вступят в силу с 1 февраля 2022 года в России. Об этом в субботу, 29 января, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С февраля страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6%.

Кроме того, вступит в силу закон о защите прожиточного минимума. Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Также с 1 февраля граждан начнут штрафовать за несвоевременную установку или отсутствие систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений. Для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Помимо этого, изменится порядок управления и правила выплаты дохода по паям паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Они могут устанавливаться нормативным актом Банка России.

С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Так, граждане при покупке недвижимости смогут узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.

В следующем месяце повысят штрафы за производство и оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции.

В феврале маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. В 2022 году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми. Его размер на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей. На второго — 693,1 тыс. рублей, если родители не получали маткапитал на первенца. Размер доплаты при рождении второго ребенка составит 168,6 тыс. рублей.