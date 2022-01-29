Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали обозревателя Кона Кафлина, который «предупредил» президента России Владимира Путина о катастрофической ошибке в случае нападения на Украину.

В комментариях под данной статьей многие пользователи выразили несогласие с позицией журналиста. Часть пользователей указала на то, что власти России не планируют вторжение на Украину, а всего лишь просят о гарантиях безопасности.

«Я считаю, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране. Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», — считает David Paterson.

Как отметил пользователь под ником Marc Marcjf, Москва не хочет ни войны, ни захватов.

«Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запад фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток», — добавил он.

По мнению David Allen, в текущей ситуации выиграет президент России Владимир Путин, в то время как Евросоюз и НАТО разваливаются. «Всё, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», — убежден пользователь.

«НАТО хочет приставить пистолет к голове России. И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!» — подчеркнул Jean-Francois Bariant.

29 января украинский оппозиционный журналист, общественный деятель Руслан Коцаба в беседе с «Известиями» указал на то, что заявлениями о якобы готовящемся российском «вторжении» Киев стремится запугать граждан страны, чтобы те не шли против власти. При этом он подчеркнул, что подобные заявления в большей степени транслируют не США, а Великобритания. Вместе с тем Лондон поставляет Киеву огромное количество летального оружия, показывая тем самым, что политический путь себя исчерпал и остаются лишь военные действия.

В этот же день глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти. Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.