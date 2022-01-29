Детское отделение открылось в Больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге

В Петербургской инфекционной больнице им. С.П. Боткина открылось для пациентов детское инфекционное отделение. Как пояснили в комитете по здравоохранению города, с весны 2020 года это подразделение было перепрофилировано на прием взрослых больных.

«Детское инфекционное отделение будет осуществлять прием детей от 14 лет с коронавирусом и подозрением на него. Коечная мощность составляет 46 коек. Боксы и палаты рассчитаны на одно- или двухместное размещение и оборудованы подводкой кислорода», — отметили в Смольном.

В отделении работают заведующий и три врача, сертифицированных по специальности «педиатрия» и «инфекционные болезни», передает телеканал «78».

Московская больница № 40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусной инфекцией в связи с распространением штамма «Омикрон» и прогнозами по ухудшению заболеваемости. Об этом главный врач больницы Денис Проценко сообщил 13 января. Он отметил, что во временном госпитале подготовлены дополнительные койки, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада заболеваемости. Проценко добавил, что работает контакт-центр и в случае увеличения количества больных его штат тоже готовы увеличить.