Путин поручил разработать методички для упрощения выдачи кредитов НКО

Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить к весне методические рекомендации для кредитных организаций для упрощения выдачи кредитов социально ориентированным НКО. Об этом 29 января сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать Банку России разработать при участии Минэкономразвития России и утвердить методические рекомендации для кредитных организаций, разъясняющие особенности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в целях упрощения предоставления таким организациям кредитов (займов), в том числе в рамках программ льготного кредитования», — говорится в списке поручений.

Срок исполнения — до 1 мая. Ответственными назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников.

В октябре прошлого года правительство России анонсировало новые выплаты малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии COVID-19. Проект предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период.

В том же месяце правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования крупного бизнеса. Воспользоваться ею могут компании из наиболее пострадавших во время распространения коронавируса отраслей.

В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа — до 500 млн рублей.