Австралийка Барти выиграла теннисный турнир Australia Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира Australia Open, обыграв американку Даниэль Коллинз в финале. Об этом в субботу, 29 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Барти. Она стала первой австралийкой с 1978 года, выигравшей турнир Australia Open.

Эшли Барти занимает первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), теперь на ее счету 15 титулов. Победа на чемпионате в Австралии стала для спортсменки третьей на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021).

Накануне россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира Australian Open, где его соперником станет испанец Рафаэль Надаль. Во время игры Медведев раскритиковал судью, который, по его мнению, не реагировал на подсказки отца Циципаса. Грек к концу матча получил предупреждение.

29 января стало известно, что Медведева оштрафовали на $12 тыс. за поведение в полуфинальном матче Australian Open. Россиянин получил штраф $8 тыс. за неспортивное поведение и штраф $4 тыс. за «непристойность». При этом Циципаса оштрафовали на $5 тыс. за коучинг.

Встреча Медведева и Надаля состоится в воскресенье, 30 января.