Путин поручил проанализировать закон об иноагентах и практику его применения

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом 29 января сообщается на сайте Кремля.

«Проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения. При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства РФ», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — до 1 мая.

30 апреля прошлого года Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.