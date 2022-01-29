Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете

Президент РФ Владимир Путин поручил представить до 1 июня итоги рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете. Об этом в субботу, 29 января, сообщается на сайте Кремля.

«Администрации Президента РФ рассмотреть <...> предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — говорится в сообщении.

27 января стало известно, что Минпросвещения России приступило к рассмотрению вопросов о создании детских тарифов интернета и «Цифровой психологической службы».

Директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец отметил, что в России предполагается верифицировать программное обеспечение и контент, чтобы они соответствовали возрасту пользователя.

1 октября 2021 года Путин поручил разработать концепцию создания онлайн-платформы психологической помощи школьникам и их родителям.