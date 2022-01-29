Прямой эфир
Интернет
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Мир
На Украине сравнили с освобождением гипотетическое «вторжение» России
Общество
Путин поручил проработать регистрацию лиц без определенного места жительства
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Общество
Путин поручил расширить возможности россиян в ЛНР и ДНР по соцвыплатам
Мир
На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19
Общество
Алексей Дружинин назначен главой Росжелдора
Мир
Американец планировал «по заданию Бога» убить Байдена
Мир
Власти Австралии выделят $35 млн на защиту коал

Газификацию домов Каменска-Уральского рассмотрят в Свердловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал вопрос жительницы Каменска-Уральского о газификации многоквартирных домов.

В ГД оценили среднюю стоимость оборудования для газификации участка

На своей личной странице в Instagram Куйвашев пообещал, что поручит министру энергетики и ЖКХ рассмотреть данный вопрос. Однако он напомнил, что в связи с действующими правилами, разводка по дому выполняется за счет средств собственников жилья.

Для того чтобы подвести трубу в дому, жильцам стоит обратиться в администрацию города. Тогда дом будет включен либо в муниципальную программу, либо в программу компании «ГАЗЭКС». При этом, напомнил Куйвашев, нужно не забывать о правилах безопасности, передает ТагилСити.Ру.

Число заявок на ускоренное подключение участка к газу в России в рамках программы догазификации почти достигло 500 тыс. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам рабочего штаба по газификации, который провел вице-премьер России Александр Новак.

Отмечается, что процесс догазификации для удобства людей был максимально упрощен. В случае промедления при работе по заявке или любых других проблем граждане могут обращаться за помощью к единому оператору газификации или оператору своего региона, сказал вице-премьер.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022