Газификацию домов Каменска-Уральского рассмотрят в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал вопрос жительницы Каменска-Уральского о газификации многоквартирных домов.

На своей личной странице в Instagram Куйвашев пообещал, что поручит министру энергетики и ЖКХ рассмотреть данный вопрос. Однако он напомнил, что в связи с действующими правилами, разводка по дому выполняется за счет средств собственников жилья.

Для того чтобы подвести трубу в дому, жильцам стоит обратиться в администрацию города. Тогда дом будет включен либо в муниципальную программу, либо в программу компании «ГАЗЭКС». При этом, напомнил Куйвашев, нужно не забывать о правилах безопасности, передает ТагилСити.Ру.

Число заявок на ускоренное подключение участка к газу в России в рамках программы догазификации почти достигло 500 тыс. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам рабочего штаба по газификации, который провел вице-премьер России Александр Новак.

Отмечается, что процесс догазификации для удобства людей был максимально упрощен. В случае промедления при работе по заявке или любых других проблем граждане могут обращаться за помощью к единому оператору газификации или оператору своего региона, сказал вице-премьер.