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Грузовик съехал в кювет и перевернулся на трассе в Волгоградской области

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В Дубовском районе Волгоградской области грузовик после столкновения с легковушкой съехал с дороги в кювет и перевернулся. ДТП случилось днем 28 января на трассе Р228 Сызрань–Саратов–Волгоград.

Согласно информации ГУ МВД по региону, 23-летний водитель Opel Corsa не выдержал боковой интервал и столкнулся с ехавшей навстречу фурой DAF. От удара грузовик повело в сторону, он выехал с дороги и перевернулся в кювет. Водитель не пострадал. Виновник аварии получил небольшие повреждения и позже самостоятельно обратился в больницу, пишет портал «НовостиВолгограда.Ру».

Как стало известно 24 января, в Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Новосергиевском районе, в результате которого погиб человек. Авария произошла 21 января на 399-м км трассы Оренбург–Самара. 33-летний водитель грузового Mercedes-Benz потерял управление и выехал на встречную полосу в зоне действий знака «Выезд запрещен», где врезался в легковой Hyundai.

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