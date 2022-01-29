Опубликованы кадры изнутри сгоревшей квартиры в Архангельской области

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места пожара в жилом доме в поселке Плесецк Архангельской области. На кадрах видны последствия возгорания изнутри квартиры.

Пожар в двухэтажном деревянном доме в Плесецке произошел в ночь на 29 января. В результате происшествия погибли 37-летняя женщина и четверо ее малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)».

В качестве одной из версий происшествия рассматривается неисправность электроплиты в квартире семьи. Остальные жители дома не пострадали.

«Известия» опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как пострадал дом снаружи.