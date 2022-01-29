Новое здание поликлиники № 1 построят в Орле

Строительство нового здания поликлиники № 1 в Орле запланировано на следующий год. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения области Станислав Шувалов. Учреждение обслуживает жителей Железнодорожного района.

«В текущем году мы должны определиться с земельным участком, разработать проектно-сметную документацию, провести все необходимые процедуры для того, чтобы в начале 2023 года начать само строительство», — цитирует Шувалова InfoOrel.ru.

Напомним, Орловская область получила почти 93 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря этим средствам заключены 25 гражданско-правовых договоров на поставку 53 единиц медицинского оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение».