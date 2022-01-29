Путин поручил проработать регистрацию лиц без определенного места жительства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до весны представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплат им пенсий и оказания медицинской помощи. Об этом в субботу, 29 января, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения ‹...› о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания; о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства», — сообщается в перечне поручений президента.

Срок исполнения — 1 мая.

В июле прошлого года помощь бездомным людям обсудили на очередном заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь шла о доступности медицинской помощи для тех, кто оказался на улице, и о возможном предоставлении им социального жилья. Кроме того, МВД и Минтруду было поручено совместно разработать рекомендации по созданию системы помощи в таких ситуациях.

14 мая координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей выступил с инициативой создать реестр людей, которые остались без определенного места жительства. Данный реестр, по его словам, позволит оказывать им медицинскую помощь и социально адаптировать для жизни в обществе.

В настоящее время помощь бездомным оказывается в соответствии с федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан». Документ определяет порядок оказания помощи и социальных услуг разным категориям граждан, в том числе людям без определенного места жительства.