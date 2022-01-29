Психолог назвала способы решения конфликтов на работе

Анализ собственных эмоций и прямой разговор с людьми являются хорошими способами решения возникших конфликтов с коллегами на работе. Об этом в субботу, 29 января, рассказала карьерный консультант Анна Чуксеева.

«Если это вопрос коллег, то велика ситуация, что конфликт может повториться, поэтому нужно попробовать его разобрать, разобрать отношения с коллегами внутри себя и поговорить с коллегами. Очень многое человек может сделать сам с собой, прежде чем что-то менять. Потому что если он оказался в такой ситуации, где ему недоплачивают, его не слушают, не уважают, скидывают на него всю ответственность — это устойчивая модель его поведения и велика ситуация, что на новом месте он попадет в ту же яму», — цитирует слова психолога радиостанция «Говорит Москва».

Специалист советует для начала попробовать разобраться с собой, а не винить сразу окружающих. Например, по словам Чуксеевой, в этом могут помочь разовые встречи со специалистами, которые дадут объективную оценку на ситуацию.

Эксперт отметила, что если подавлять свои реакции на происходящее и не показывать их окружающим, то это может сказаться на собственном здоровье.

«Люди могут не показывать свою реакцию, но тогда реакция идет внутрь и это не очень хорошо, он может заболеть, например, у него расстраивается сон, проблемы с весом, головные боли, проблемы с дыханием и сердцебиением. С эмоциями нужно работать, их нужно опознавать», — рассказывает карьерный консультант.

Если же человек не в состоянии самостоятельно проработать свои эмоции, то в этом случае тоже могут помочь специалисты, отмечает Чуксеева.

По словам психолога, все решения необходимо принимать в уравновешенном состоянии. При тревоге не стоит сразу же принимать необдуманные решения, кричать на коллег или вовсе менять работу. Справиться с тревожностью, по словам специалиста, поможет физическая активность.

В ноябре прошлого года психолог Марат Латыпов рассказал о способах избежать выгорания на работе. В этом хорошо поможет переключение между делами в течение рабочего дня. По словам специалиста, брать перерывы, даже короткие, во время работы очень важно. Например, можно позвонить на пару минут близким или заняться чем-то другим.